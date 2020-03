Marotta risponde al presidente Dal Pino sul caos Juventus-Inter: “Proposta quasi provocatoria”

Clima teso e la tensione non accenna a placarsi. Il Consiglio Federale straordinario convocato stamattina a Milano si è concluso in un nulla di fatto. Resta il caos dopo la decisione della Lega di rinviare il big match tra Juventus e Inter e nel pomeriggio, in una dichiarazione concessa all’Ansa, l’Amministratore Delegato interista Beppe Marotta è tornato a rispondere al presidente della Lega, Dal Pino, che aveva ribaltato la questione ‘incolpando’ l’Inter di non aver accettato la posticipazione della partita a lunedì.

“Abbiamo ricevuto un’ipotesi informale ed aleatoria. Da parte dell’Amministratore delegato della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo, nella serata di venerdì, che non abbiamo voluto neanche tenere in considerazione in quanto impraticabile e quasi provocatoria, nel rispetto dell’Inter, di milioni di nostri sostenitori e di tutti gli appassionati di calcio in generale” la replica di Marotta che sottolinea come il pubblico ammesso sarebbe stato “solo quello juventino e giocare lunedì sarebbe andato contro la logica della tutela della salute pubblica, presupponendo, di fatto, la scomparsa dell’allarme Coronavirus nel giro di sole 24 ore”.

