Marotta: “Vidal? Non so cosa succederà con Valverde, non dipende solo da quello”. Poi la chiosa sulla corsa Scudetto

Le parole del dirigente, in una serata di gennaio, in pieno mercato: per fare un briefing in pubblica piazza su quella che sia la situazione dell’Inter nella campagna trasferimenti va bene anche questo, nonostante il contesto non formalmente imperniato sul mercato. Giuseppe Marotta, infatti, è intervenuto a Radio Rai durante i festeggiamenti per i sessant’anni di Tutto il calcio minuto per minuto, e inevitabile è stata qualche domanda – buttata lì – sul mercato.

Ecco, quindi, le parole di Marotta alla sopra citata emittente radiofonica: “Vidal? Dipende da tanti fattori, è un giocatore importante per noi – ha commentato – La posizione dell’allenatore del Barcellona è a rischio, se dovesse cambiare allenatore non so cosa potrebbe succedere. Campionato? Conta arrivare primi in fondo, non a metà. La Juve ha mezzi e valori per finire davanti all’Inter. L’Inter può vincere lo Scudetto se la Juve lo perde”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!