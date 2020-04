Social – Materazzi annuncia l’iniziativa con i compagni del Mondiale 2006: “Abbiamo donato 4 ambulanze”

Soprattutto dal mondo del calcio negli ultimi mesi sono partite le iniziative più belle per cercare di aiutare l’Italia a venire fuori il prima possibile dalla complicata e inaspettata emergenza coronavirus. Una delle ultime raccolte fondi lanciate in tal senso fa capo a quella del gruppo della Nazionale Italiana che nel 2006 vinse il Mondiale portando in alto il nome dell’intero paese, stringendo in un forte abbraccio un popolo intero orgoglioso come mai di essere italiano. Come scritto su Instagram, Marco Materazzi e compagni hanno donato alla Croce Rossa Italiana 4 ambulanze ultramoderne.

Questo il post dell’ex difensore: “Sono molto contento e orgoglioso di dirvi che insieme ai miei compagni del Mondiale 2006 e grazie al vostro contributo abbiamo comprato e donato alla CRI ben 4 ambulanze. Sono ultramoderne, dotate di nuovi sistemi di biocontenimento e al termine di questa pandemia (speriamo al più presto) potranno essere utilizzate normalmente. Un segno del destino il numero 4. Come i mondiali vinti dall’Italia. Grazie davvero a tutti perché abbiamo dimostrato il valore di essere un’unica grande squadra”.