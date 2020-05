Gli auguri di Materazzi a Moratti: “Quel giorno a Siena il regalo perfetto”

Da quel 2010, il mese di maggio rappresenta per tutti i tifosi nerazzurri la scansione perfetta del percorso che portò al Triplete storico conquistato dall’Inter. Oggi, ad esempio, si celebrano i 10 anni dalla vittoria dell’ultimo scudetto nerazzurro, vinto a Siena grazie al gol decisivo di Diego Milito. Ma non solo, perché 16 maggio – nel calendario interista – coincide anche con il compleanno di un uomo che ha portato questo club sul tetto del mondo, investendo una grandissima fetta della propria vita nella squadra scolpita nel cuore della famiglia.

Per celebrare entrambe le ricorrenze, Marco Materazzi su Instagram ha dedicato un unico post per fare gli auguri sia all’ex presidente Moratti che a tutto il popolo interista. Queste le parole di Matrix: “Dicono che il regalo perfetto sia quando chi lo fa e chi lo riceve sono felici allo stesso modo. Quel giorno fu così, vero presidente Moratti? Auguri a lei e a tutti noi interisti, dieci anni dopo e per sempre”.