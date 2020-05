Il retroscena di Mauro Esposito: “Mancini mi voleva a tutti i costi all’Inter. Cellino disse no al prestito”

Mauro Esposito si racconta in un’intervista a Calciomercato.com. Omonimo del classe 2002 Sebastiano, promessa nerazzurra, l’ex attaccante di Pescara, Cagliari e Roma tra le altre ha raccontato di un aneddoto che tocca da vicino i nerazzurri. Nell’estate del 2006 fu vicino all’Inter di Mancini.

Si tratta infatti di un anno prima del suo passaggio alla Roma: “Io la stagione precedente dovevo andare all’Inter, che mi voleva Mancini a tutti i costi, ma in prestito. E Cellino quando sentì la parola prestito non volle fare più niente. Poi un giorno mi chiamò, avevo un grande rapporto col presidente, per dirmi che non mi dava all’Inter ma che l’anno dopo mi avrebbe ceduto a qualsiasi big. Rimasi, anche perché a Cagliari stavo bene, e accettai il suo consiglio. L’anno dopo si fece avanti la Roma”.

Strade separate da un prestito anziché una cessione, quella tra la Beneamata e l’attaccante di Torre del Greco. Si sa che Cellino di sconti ne fa pochi, l’Inter però spera che sia cambiato rispetto a qualche anno fa, sognando Tonali…

