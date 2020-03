Maxi Lopez contro Wanda: “Con che criterio metti in pericolo i nostri figli?”

È successo un’altra volta, ma in questo caso rischia di avere conseguenze ben più gravi del solito: Maxi Lopez ha attaccato l’ex moglie Wanda Nara per aver esposto i figli al contagio da Coronavirus. La consorte di Mauro Icardi, infatti, avrebbe portato con sé i figli da Parigi a Como, a poche ore di distanza dall’epicentro del contagio.

L’attacco è avvenuto tramite una storia Instagram dell’attaccante attualmente in forza al Crotone; l’argentino si è letteralmente infuriato per la scelta dell’ex moglie, apparentemente senza cognizione di logica. Ecco le parole di Maxi Lopez: “Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli ad un viaggio da un paese all’altro. Ti trasferisci e vai all’epicentro del contagio (Lombardia) in Italia, senza preoccuparsi di qualsiasi tipo di conseguenza”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!