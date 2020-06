Mazzola: “Inter confusa contro il Napoli. Ha ragione Conte, una squadra non s’inventa all’improvviso”

Ci sono pareri contrastanti, da diversi giorni, in riferimento alla prestazione espressa dall’Inter contro il Napoli. Se i ‘risultatisti’ avrebbero chiaramente optato per il passaggio del turno anche con una prestazione opaca, c’è chi invece non ha potuto fare a meno di vedere il bicchiere mezzo pieno ed elogiare la formazione nerazzurra per lo spirito ed il gioco, nettamente superiore rispetto a quello azzurro, offerto al San Paolo. Sulla prima tesi, sembra essersi schierato l’ex centrocampista Sandro Mazzola, deluso dalla squadra per aver mancato la finale di Coppa Italia.

Le sue parole sulle frequenze di Radio Sportiva: “Non ho visto bene l’Inter contro il Napoli. Li ho visti confusi e intenti a giocare sugli avversari, quando è così diventa difficile. Sono d’accordo con Conte, non puoi inventarti all’improvviso una squadra, devi lavorare e assemblare un gruppo nel corso degli anni. Tutti pensano che l’Inter sia morta, ma in queste situazioni i nerazzurri vengono sempre fuori. Lautaro Martinez? Al San Paolo ha deluso, ma è un giocatore che mi piace. I dirigenti dovrebbero capire cosa ha in testa e capire se è contento di quello che gli fa fare Conte. Eriksen? Contro il Napoli mi è piaciuto, è andato in crescendo. Servono tanti giocatori come lui, ma anche quelli che fanno lavoro sporco, altrimenti non vai da nessuna parte. Al fischio finale non ci credevamo. Non abbiamo subito realizzato negli spogliatoi, dopo a cena abbiamo capito che avevamo fatto qualcosa di particolare”.

