Mazzola punta su Esposito: “Lo lascerei nelle mani di Conte”

Grande talento ma anche tanta personalità: Sebastiano Esposito in questa stagione ha dimostrato questo, dando delle ottime risposte a chi ha deciso di puntare di lui, Antonio Conte su tutti. Il mister dell’Inter ha dato fin da subito grande fiducia al ragazzo classe 2002 che ha dimostrato di saperci stare tra i “grandi”.

Il futuro è ora però un’incognita: c’è chi pensa che debba farsi le ossa in qualche altro club, e c’è chi invece vuole ancora vederlo all’opera al fianco di campioni come Lukaku e Lautaro. Sandro Mazzola, ex stella dell’Inter, ai microfoni di Seriebnews ha detto la sua: “Io lo lascerei nelle mani Conte, mi sembra la giusta soluzione. Il ragazzo sa che avrà delle difficoltà, però se è il giocatore di cui tutti pensiamo, Conte compreso, è meglio tenerlo e metterlo in pista. Ha qualità importanti e lo ha dimostrato le volte in cui è sceso in campo. Può essere già una risorsa preziosa, malgrado la giovane età. Ha le doti e il talento per ritagliarsi il suo spazio anche in questa Inter”.



