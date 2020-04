MD – L’Atletico Madrid si inserisce nella corsa a Rakitic: il croato ci pensa

Il futuro di Ivan Rakitic potrebbe non essere nel campionato di Serie A. Nonostante l’interesse di Inter, Juventus e Milan, infatti, il croato potrebbe rimanere entro i confini della Penisola iberica, andando a vestire la maglia della sua terza squadra spagnola, dopo Siviglia e Barcellona: secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l’Atletico Madrid ha puntato gli occhi sul numero 4 blaugrana.

Non solo, perchè secondo il quotidiano iberico i Colchoneros sarebbero in testa per il croato. I motivi? L’interesse è reciproco, la disponibilità economica non manca e Rakitic non abbandonerebbe uno dei campionati più competitivi d’Europa. Dal Wanda Metropolitano, comunque, l’indiscrezione viene smentita.

Non è da sottovalutare l’influenza di Arturo Canales, agente del calciatore, il quale vanta ottimi rapporti con la società biancorossa. Che l’Atletico possa spiazzare tutta la concorrenza?

