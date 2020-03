Mercato – Inter e Torino lavorano sullo scambio Izzo-Pinamonti. Conte e Longo hanno dato l’ok

Uno dei reparti sui quali Antonio Conte sino ad ora ha inciso meno in termini di mercato, è senz’altro la difesa. Nonostante i buoni riscontri in termini di reti subite sino a questo momento della stagione, per il prossimo anno il tecnico nerazzurro si aspetta un passo in avanti soprattutto in uscita di palla, dove fin qui soprattutto Skriniar e Godin hanno mostrato qualche problema di troppo, dettato dalla loro abitudine a giocare soprattutto in una linea difensiva a quattro uomini.

Per questo motivo, per la prossima stagione, Conte ha segnalato alla dirigenza un paio di nomi che potranno far comodo. Tra questi c’è Armando Izzo, col quale potrebbero nascere degli incastri di mercato interessanti. Come riferito questa mattina da Tuttosport, infatti, Urbano Cairo per il centrale granata ha stabilito un prezzo di 30 milioni di euro. L’idea nerazzurra è quella di proporre una contropartita che possa interessare al club piemontese per abbassare il prezzo. In pole position il nome di Andrea Pinamonti, pupillo del tecnico Moreno Longo che lo ha già allenato al Frosinone.

L’Inter, nei confronti del centravanti oggi al Genoa, si è riservata un gentlemen agreement al momento della cessione in Liguria, in base al quale la prossima estate potrà controriscattarlo con un’offerta da 20 milioni di euro. A quel punto, nello scambio con Izzo, verrebbe compensata la cifra di 30 milioni di euro in base alle valutazioni che faranno i due club dei rispettivi cartellini. A fare da regia alla trattativa, sarà l’agente Mino Raiola che cura gli interessi di entrambi i calciatori.

