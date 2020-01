Mercato – Termina l’avventura di Podolski al Vissel Kobe: separazione consensuale con il club

A Milano non aveva lasciato un bel ricordo, e probabilmente non lo lascerà neanche in Giappone ai tifosi del Vissel Kobe. L’ex attaccante nerazzurro Lukas Podolski infatti, ha deciso di lasciare il club dopo il mancato rinnovo di contratto e la conseguente separazione consensuale. Ad annunciarlo è stato lo stesso club con un post attraverso il profilo ufficiale Twitter.

Il tedesco, che con la maglia dell’Inter ha collezionato 18 presenze ed 1 gol segnato, non è riuscito a brillare neanche nella sua esperienza asiatica, visto che in due anni ha registrato 39 presenze e 12 gol segnati. Adesso Poldi potrà decidere di accordarsi con una nuova squadra.

