Mertens via a giugno: il belga rifiuta il rinnovo con bonus e l’Inter osserva interessata

Arrivano aggiornamenti importanti sul futuro di Dries Mertens. L’attaccante belga, secondo l’esperto di mercato Ciro Venerato, non rinnoverà il proprio contratto con il club partenopeo e lascerà il Napoli nella prossima finestra estiva di calciomercato. Il giocatore infatti non sembrerebbe intenzionato né a partire nel corso del mercato di gennaio né a rinnovare il proprio accordo con il club azzurro.

L’obiettivo, secondo Ciro Venerato, è quello di arrivare al prossimo mese di giugno da svincolato in modo da poter accettare la proposta migliore arrivata presso il suo entourage. Anche il Chelsea sulle tracce del giocatore anche se, secondo l’esperto di mercato, l’Inter continua a monitorarlo con insistenza ritagliandosi un ruolo da possibile outsider per la firma del belga. Sempre più interrogativi nel futuro di Dries Mertens: difficile una sua partenza già a gennaio, con il calciatore pronto a rifiutare anche le proposte di rinnovo con bonus alla firma in arrivo dai partenopei.



