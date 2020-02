Messi fa tremare l’Inter: “Lautaro è spettacolare. Sarebbe bello averlo con Suarez, i bravi calciatori sanno adattarsi”

Nell’intervista concessa da Leo Messi al Mundo Deportivo, il fenomeno argentino ha parlato parecchio di calciomercato legato al Barcellona, dal possibile e desiderato ritorno di Neymar, soprattutto alle voci su un futuro in blaugrana del giovane Lautaro Martinez. Proprio in merito all’attaccante dell’Inter, il 10 del Barcellona ha speso solamente complimenti e attestati di qualità, ammettendo di volerlo vedere un domani nel suo tridente al fianco di Luis Suarez. Difficilmente una personalità come Messi si sbilancia così tanto su un talento specifico, per cui il club nerazzurro dovrà interpretare queste dichiarazioni come un campanello d’allarme per la prossima estate.

Le sue parole: “Lautaro? E’ spettacolare, ha caratteristiche impressionanti, sapevo che sarebbe diventato un grande calciatore, è esploso e lo sta dimostrando. E’ molto forte, è bravo nell’uno contro uno, segna tanti gol, nell’area lotto contro chiunque, supporta, si gira, se la guadagna da solo. Ha molta qualità, è completo. Lui con Suarez? Sarebbe bello se giocassero entrambi insieme a lottare per la Champions League. Lautaro è molto simile a Luis, si aiutano entrambi con il corpo, servono il pallone, sia nel controllo che nei gol, hanno cose simili. In Copa America ha fatto bene con tanti gol. La squadra ha giocato bene, ha dimostrato di essere affidabile. Nelle amichevoli importanti si è difeso bene, ora avrà altre opportunità. Lautaro e Suarez? Come dico sempre, i bravi giocatori si sanno adattare e possono giocare insieme. E Luis ha anche molta esperienza e potrebbe aiutare Lautaro ad ambientarsi al club e alla Liga, ma sono tutte supposizioni”.

