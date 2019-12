Mihajlovic a Belgrado per il premio come miglior allenatore della Serbia: c’è Stankovic ad accoglierlo

Un autista d’eccezione per Sinisa Mihajlovic quest’oggi a Belgrado. Il tecnico del Bologna infatti appena è atterrato all’aeroporto della capitale della Serbia è stato subito accolto da un vecchio amico che lo è andato a prendere: il neo allenatore della Stella Rossa Dejan Stankovic.

Come racconta il sito Pinks.rs infatti, Mihajlovic era atteso in Serbia per ricevere il premio come miglior allenatore serbo del 2019: il suo grande amico Stankovic dunque si è subito fiondato all’aeroporto per accompagnare e rendere omaggio ad un grande uomo oltre che allenatore.

