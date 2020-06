Milito esalta Mourinho: “Era un grandissimo, altro che personaggio. Nella gara di Barcellona…”

Oltre ad aver detto la sua in merito al futuro di Lautaro Martinez, nell’intervista rilasciata ai microfoni di Infobae.com Diego Milito ha parlato anche della figura di José Mourinho, condottiero dell’Inter nella quale lui era la punta di diamante e con la quale ha vinto il Triplete. Ecco le parole del Principe.

Diego Milito esalta José Mourinho: le sue parole

Numero 22 avuto grazie a Mourinho – “Sì! In origine il 22 è nato per caso. L’ho adottato quando sono arrivato a Saragozza: ho firmato l’ultimo giorno di mercato e c’erano solo due numeri rimasti, ovvero il 2 e il 22. Mi sono detto: “Non mi metterò il 2 sulla schiena. Sono un attaccante, non funziona”. Allora ho scelto il 22 e la storia è iniziata. Quando poi sono tornato a Genova sono stato fortunato perché il 22 era di Borriello, che però era andato al Milan. È stato uno dei migliori anni della mia carriera. All’Inter poi Mourinho mi chiamò al telefono per congratularmi con me. In quella chiamata mi disse: “Immagino che vorrai il 22”. Conoscevo Paolo Orlandoni, il terzo portiere: ce l’aveva lui. Così gli ho detto: “Mi piacerebbe, ma so che ce l’ha Paolo”. Allora mi rispose: “Stai tranquillo, me ne occuperò io.” Andò a parlare con Orlandoni e disse: “Devo chiederti un favore e devi dire di sì. Ho bisogno del 22″. Paolo, un fenomeno, me l’ha lasciato”.