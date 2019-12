Miranda bacchetta Gabigol: “Doveva avere pazienza, come Lautaro. Cessione? È fortissimo…”

Nella sua intervista rilasciata in esclusiva ai nostri microfoni, l’ex difensore centrale dell’Inter Joao Miranda ha bacchettato Gabigol, attaccante ancora di proprietà nerazzurra ma che non riuscì a ritagliarsi i giusti spazi nell’Inter di Frank De Boer e Stefano Pioli:

POCA PAZIENZA – “Gabigol ha sbagliato a non avere la giusta pazienza, a differenza di quel che ha fatto Lautaro Martinez. Aveva già dimostrato prima di essere bravo, col tempo sta facendo vedere quanto è un bravo giocatore, che sa fare gol e giocate importanti. Credo che debba tornare in Europa dove sicuramente riuscirà a fare meglio della sua precedente esperienza”.

FUTURO – “Non so come debba comportarsi l’Inter, perché il giocatore ha potenzialità ma già una volta non ha dimostrato di avere la giusta pazienza per esplodere”.

DIFFERENZE CON LAUTARO – “Lautaro per quello che ho visto io in allenamento è fortissimo. Così come Gabigol: con la pazienza giusta anche lui avrebbe dimostrato che è forte. Lautaro ha vissuto una situazione simile: al primo anno in Italia non ha giocato quanto voleva, ma a differenza di Gabigol ha avuto pazienza. Sono davvero contento per il Toro per quanto sta facendo vedere quest’anno, perché se lo merita, è fortissimo”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!