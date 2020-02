Moratti: “Il rinvio? Serve prudenza. Conte mi piace, Young giusto acquisto. Pirlo il mio più grande rimpianto”

Ha saputo in diretta del rinvio di Juventus-Inter al 13 maggio, l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay all’interno del programma condotto da Caressa e Zazzaroni ‘Deejay Football Club’. Una scelta forse arrivata in ritardo, ma saggia secondo l’ex numero uno, che ha poi parlato tanto di attualità legata al club del proprio cuore e rimpianti del suo passato da presidente. Le sue dichiarazioni: “Ma che campionato fantastico (ride, ndr). Rischia di essere la finale del campionato, speriamo che arrivino fino alla fine. Poi ne salteranno delle altre, però è giusto avere prudenza ed attenzione in questo momento.

CONTE – “Difatti mi piace, è proprio bravo ed è legatissimo al suo lavoro. La squadra gioca bene, valorizza i giocatori, è proprio bravo”.

MOURINHO – “Era molto ironico nel suo essere deciso, ma ognuno deve esprimere se stesso, le imitazioni non funzionano tanto. Dopo Mourinho c’è comunque maggiore spigliatezza nel parlare”.

PREMIER LEAGUE – “Young è bravo, una caratteristica di questi calciatori è che sono professionisti. Non fanno scenate, ma fanno la loro parte e Young mi piace moltissimo. E’ serio ed ha delle belle doti.”

ICARDI – “Come mi sarei comportato? Lasciamo libertà alle persone di esprimersi. Mi sarei comportato diversamente, ma non dico che è stata gestita male. Avrei cercato di mettere la cosa su un piano meno drammatico”.

MIGLIORI ACQUISTI – “Recoba? E’ vero, dal punto di vista del sogno, mi dava l’impressione di poter fare cose inimmaginabili. Ma il preferito è difficile dirlo, certamente Ronaldo, ma anche tanti altri. Non si parla mai dei più bravi, ad esempio Milito, dovrei fargli un monumento. ha fatto quello che tanti altri hanno cercato di fare, ma non sono riusciti.

RITORNO – “Capitolo chiuso, era bene non ricominciare con le pacche sulle spalle. Basta tornare, basta con dispiacere ma è un capitolo chiuso. Ci sono altre persone con nuovi progetti, che guardano al futuro con occhi nuovi”.

INTER – “Chi avrei comprato? Mi piace molto Lautaro Martinez, è intuitivo ed ha classe, un bel giocatore. Messi? Forse l’ho incontrato una volta e ci siamo scontrati un abbraccio. L’ho cercato da ragazzino, quando non era ancora titolare. Ma ci hanno detto che il Barcellona lo aveva preso e curato, quindi ho lasciato perdere per rispetto. Grande rimpianto? Sulle cessioni, Pirlo ad esempio è una cessione sbagliata. Roberto Carlos? In quel momento avevo bisogno di muovere qualcuno, e fra due terzini e un attaccante ho fatto così. C’è da pentirsi, ma ero obbligato a farlo. Cessione Pirlo? Sì, in questi casi chiamavo in ufficio e li bacchettavo”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!