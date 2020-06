Moratti non ha dubbi: “Interisti, tranquilli: con Suning il futuro sarà grande”. Poi l’avviso su Lautaro

Intervenuto telefonicamente ai microfoni di SportMediaset, Massimo Moratti ha affrontato i temi più caldi di casa Inter. Lo storico presidente non ha dubbi in merito al fatto che Suning sia la garanzia per un futuro solido, ed ha poi detto la sua su temi più tattici e di mercato. Ecco le sue dichiarazioni.

Suning – “Ora tutto è cambiato a causa del Coronavirus, però quel che rimane solida è sia la volontà che la potenzialità di Suning. Io credo che l’Inter avrà un buon futuro con loro”.

Centrocampo – “Tonali? Bisogna vedere come va Eriksen, altrimenti, oltre a qualcuno sulle fasce, serve anche un grande centrocampista”.

Lautaro al Barcellona – “Non puoi frenare qualcuno che ha in mente di esprimersi da un’altra parte, lo metterebbe un condizione di stare malvolentieri o con una spinta diversa”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!