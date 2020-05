Moriero: “Conte sta inculcando grande mentalità all’Inter. Sono stato vicino al Milan, Simoni e Ronaldo…”

Francesco Moriero, ex centrocampista dell’Inter, si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare della possibile ripresa del campionato di calcio e per svelare alcuni retroscena sul suo passaggio in nerazzurro.

Ecco le sue parole: “Da uomo di calcio e di sport faccio fatica a pensare che ciò avvenga. Stiamo contando i morti. Ma capisco anche che il calcio è un business e bisogna ripartire. Io da allenatore non farei fare allenamento, bisognerebbe avere la testa per iniziare. Non credo che il mondo del calcio sia pronto. Non ci sono sono soltanto i calciatori ma attorno vanno considerate anche tante altre figure che dovrebbero stare a contatto con i calciatori e penso ai giornalisti, ai magazzinieri e tanti altri. Poi se tutto venisse messo in sicurezza allora si potrebbe pensare ad una ripresa. Quella oretta di calcio raccontata da voi e dalle tv potrebbe distogliere l’attenzione delle famiglie rispetto ai problemi seri. Però da uomo di sport sono contrario alla ripresa”.

La stagione dell’Inter: “Era partita bene, stava crescendo sotto il profilo caratteriale. Conte sta inculcando grande mentalità. C’è stata la possibilità di fare il salto di qualità, ma vuoi per qualche infortunio o per qualche defezione c’è stata una frenata. In ogni caso la mentalità è quella di creare un progetto”.

L’arrivo all’Inter e il mancato trasferimento al Milan: “Ero svincolato dalla Roma, dovevo andare in Inghilterra. Mi chiama Galliani, faccio le visite e torno a casa. Poi mi ha chiamato Mazzola. Stavano trattando entrambe Cruz che si era messo d’accordo con tutte e due e nel novero dei calciatori Simoni scelse me. Mi sono ritrovato sulle due copertine delle riviste. Inter e Milan per me in quel momento erano uguali, non ero certo tifoso nerazzurro all’epoca. Ma mi erano venute in mente le immagini di Simeone, Zamorano e dell’arrivo di Ronaldo. Poi ho conosciuto la famiglia nerazzurra e mi sono innamorato di questi colori”.

