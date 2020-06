Moriero: “Dovevo andare al Milan, poi arrivò la firma con l’Inter. Simoni? Ci conquistò grazie a una frase”

Poteva andare al Milan, Francesco Moriero. E invece, poi, le cose presero un’altra direzione: una firma con l’Inter quasi per caso, e praticamente per una soluzione che facesse comodo un po’ a tutti. Ma di lì in poi, fu amore. Il diretto interessato, ai microfoni di Super News, la racconta così: “Ero svincolato dalla Roma e dovevo partire per l’Inghilterra per firmare il contratto con il Derby County – spiega – Invece arrivò la chiamata di Galliani, che mi invitava a Milano per firmare il contratto con il Milan. Io accettai. La scolta è stata il doppio accordo di André Cruz con le due milanesi: per risolvere la situazione, mantenendo buoni i rapporti tra Milan e Inter, i rossoneri proposero una serie di giocatori che potessero interessare ai nerazzurri. Fu Gigi Simoni a scegliermi tra quei nomi. Così, dopo quindici giorni, passai all’Inter. E mi innamorai di quella maglia”.

Proprio a Gigi Simoni, ex allenatore dell’Inter scomparso di recente, Moriero dedica alcune parole: “Di Gigi potrei raccontare di tutto – ricorda – L’ho vissuto tanto, l’abbiamo vissuto tanto. Simoini è l’allenatore che, il primo giorno di ritiro, si presentò dicendo: ‘Qui siete tutti in discussione, tranne uno’. Con questa battuta, Gigi conquistò tutti. Era una persona che riusciva a far sentire importante ogni giocatore. E’ andato via in silenzio, come amava fare. Era una persona molto buona, umile, non amava le polemiche. Dopo quasi 22 anni, io e Colonnese abbiamo creato una chat WhatsApp con il gruppo dell’Inter ’98, tra cui anche Ronaldo e Zamorano, per organizzare un viaggio per salutare il mister come merita. Avremo modo di consegnare la sua maglia ricordo. Rimarrà sempre nei nostri cuori, non potrà mai andar via”.

