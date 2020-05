Moses: “Conte l’allenatore più importante per me. Milano mi piace, prevedo un grande futuro all’Inter”

E’ in bilico tra la permanenza a Milano e il ritorno a Londra il futuro di Victor Moses. Dopo averlo prelevato in prestito lo scorso gennaio dal Chelsea, l’Inter si è preservata la possibilità di poterlo riscattare in qualsiasi momento versando 11 milioni di euro nelle casse del club londinese. Fin qui, però, a causa dello stop del campionato l’esterno nigeriano ha avuto a disposizione pochissimo tempo per poter convincere del tutto sia Antonio Conte che i dirigenti nerazzurri. La sua volontà, comunque, sembra piuttosto chiara, come raccontato nell’intervista rilasciata sul quotidiano online The Nation.

CONTE – “E’ stato l’allenatore più importante per me. Avere l’opportunità di lavorare di nuovo con lui è qualcosa che mi rende davvero felice. Gli ho parlato e mi ha già spiegato il progetto del club. Voglio farne parte, sono felice di essere qui. Darò il massimo e voglio aiutare la squadra. Qui c’è molta qualità, voglio dare il mio contributo in campo e divertirmi, questa è la cosa più importante”.

ESPERIENZA AL CHELSEA – “Al Chelsea appena Conte è arrivato e ha cambiato tutto. È un uomo straordinario, ha completamente cambiato il mio stile di gioco. Mi ha trasmesso lo spirito combattivo facendomi credere in me stesso, godendomi il calcio allo stesso tempo. E poi quando è arrivato quella prima stagione, abbiamo vinto il campionato, la stagione successiva abbiamo vinto la Coppa d’Inghilterra. È stata una stagione fantastica per me sotto la guida di Antonio Conte e lo rispetterò sempre per questo, è un uomo fantastico. Non avevo mai giocato quella posizione prima. Quando il tecnico è arrivato, mi ha parlato e poi mi ha messo lì. È stato bello avere il suo supporto, mi ha dato la sicurezza di andare in campo ed esprimermi al meglio. Volevo solo scendere in campo e giocare per lui, i tifosi e la squadra. Non l’ho deluso”.

INTER –“Ho capito che giochi meglio con un allenatore che crede in te ed è quello che Conte ha fatto per me. Ho giocato tre partite ed è stato meraviglioso. Mi sento già meglio. Prima dello stop ho giocato tre partite. Ho iniziato da titolare la partita in trasferta con l’Udinese e abbiamo vinto 2-0. Stiamo giocando per il bene della squadra. Il campionato italiano non è facile, è molto tattico. È importante per me mettermi al servizio della squadra e dei miei compagni di squadra, ma l’allenatore è stato di enorme aiuto. Mi dice cosa fare e cerco di ricordare e seguire la maggior parte delle sue istruzioni. È uno dei migliori manager al mondo. Ha giocato a calcio da solo e ha molta passione. Sono molto felice di lavorare di nuovo con lui. “

MILANO – Vorrei ringraziare tutti per l’accoglienza che mi è stata data, non vedo l’ora di tornare in campo. Milano è una bella città, mi è piaciuto quello che ho visto fino ad ora. Penso che mi divertirò qui e avremo un grande futuro insieme. Ho delle sensazioni positive”.

