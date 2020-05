CdS – Moses, nuova vita in nerazzurro? Il riscatto è incerto, ma il nigeriano vuole rimanere

Victor Moses e l’Inter: un matrimonio che rischia di non poter proseguire, nonostante le volontà degli attori in gioco. Antonio Conte lo stima fin dai tempi del Chelsea ed il nigeriano non nega di voler rimanere a Milano, ma il riscatto è materia incerta per la dirigenza nerazzurra. Dopo le dichiarazioni d’amore dell’ex Fenerbache per la Beneamata, qualcosa cambierà?

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul laterale emerso ai Blues, con la possibilità che da Londra accettino il prolungamento del prestito: sarebbe la soluzione ideale, con la possibilità per il numero 11 di giocarsi le proprie carte e per la società di evitare il pagamento dei 12 milioni in questa sessione di mercato. Su quella fascia deve lottare per la titolarità con Candreva ed eventualmente con il ritorno in pompa magna di Joao Cancelo, suggestione di mercato delle ultime settimane.

L’incertezza regna sulla parentesi nerazzurra di Moses: il nigeriano sarà riscattato?

