Mourinho allontana le tensioni da Eriksen: “Fischi? Erano per l’arbitro”

Ci ha provato, tentando di allontanare la tensione e di spegnere i riflettori in chiave mercato. Dopo il ko in Premier League del Tottenham, caduto in casa contro il Liverpool per mano del gol di Roberto Firmino, il tecnico degli Spurs José Mourinho è stato pressato dai giornalisti in merito alla questione che ha riguardato da vicino l’obiettivo dei nerazzurri Christian Eriksen. Il danese, uscito anzitempo dal match di campionato, è stato infatti sommerso dai fischi dei tifosi inglesi.

Come riportato da Football London, lo Special One ha così risposto alla domanda sui ‘buu’ urlati dalle gradinate nei confronti del centrocampista. “I fischi per Eriksen? Non so, probabilmente erano rivolti agli arbitri per i tre minuti di recupero concessi”. Queste le dichiarazioni di Mourinho che ha provato ad allontanare le tensioni dall’uomo mercato del Tottenham. Il tutto mentre aumenta il pressing della Beneamata per il centrocampista danese.

