Mourinho: “Eriksen domani giocherà! L’Inter? Non abbiamo ricevuto offerte, ma se sono ottimisti vuol dire che…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani con il Watford, il tecnico del Tottenham Josè Mourinho, è tornato a parlare della situazione legata a Christian Eriksen, ormai in procinto di lasciare gli Spurs per accasarsi a Milano sponda Inter.

Ecco le parole dello Special One: “Eriksen giocherà domani contro il Watford. L’Inter? Se sono ottimisti vuol dire che sono pronti a farci un’offerta, una cosa che però non è ancora avvenuta. Chiedete all’agente, lui sicuro ne sa più di me”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!