Musso: “Un onore essere accostati all’Inter. Vorrei giocare con Lautaro”

Intervistato dal quotidiano argentino Olé, il portiere dell’Udinese Juan Musso ha analizzato diversi argomenti, parlando nello specifico anche dell’interesse dell’Inter e della possibilità di tornare a dividere lo spogliatoio con Lautaro Martinez.

INTERESSE DELL’INTER – “Sapere di essere cercati da un club come l’Inter è bello. Ciò che si dice dei nerazzurri mi motiva a dare il meglio in questa avventura. Sono contento di essere all’Udinese. Da qui sono stato convocato in Nazionale e le grandi squadre ti osservano. Do il cento per cento per questo club e ogni giorno cerco una versione migliore di me stesso in tutto ciò che succeda per dare sempre di più”

SENSAZIONI – “Queste cose succedono in tempo di calciomercato, lì si concretizzano. Però è normale che tra i dirigenti si hanno conversazioni, che si chiedano prezzi. So che ho giocato due stagioni ad un buon livello e non vivo la cosa con ansia né sottovaluto l’importanza che ha questo corteggiamento dell’Inter. Mantengo i piedi per terra, provando a dare tutto per l’Udinese, un club che ha un gran potenziale per porsi più in alto rispetto a dove si trova”

LAUTARO – “Mi piacerebbe tornare a giocare con Lautaro. Si tratta di un giocatore che oggi è tra i migliori nel suo ruolo. Lo conosco, è un grande attaccante. So che è una possibilità e che può realizzarsi. Ma si parla anche delle sue possibilità di andare al Barcellona. Dipenderà da tantissime situazioni, per questo bisogna prendere tutto con le pinze”

