Musso vede nerazzurro: “Lautaro speciale, Lukaku devastante, Handanovic il migliore”

L’Inter, per Juan Musso, non è solo l’avversaria che affronterà domani sera con il suo Udinese. Il portiere argentino, infatti, è uno dei candidati a ricoprire il ruolo di post-Handanovic, anche se lo sloveno non intende lasciare così in fretta i pali della porta interista. Ecco l’intervista che il portiere dell’Udinese ha rilasciato a Sportweek.

Lautaro Martinez – “Peccato non sia in campo. Con Lautaro sono cresciuto nel Racing Avellaneda. Siamo arrivati in Italia insieme, due anni fa, e non siamo ancora riusciti a vederci fuori dal campo. Ma ci sentiamo su whatsapp e ci vediamo in Nazionale”.

Subito decisivo – “Sì, me lo aspettavo. È sempre concentrato, tira fuori il meglio di sé in qualsiasi situazione. È arrivato al Racing a 17 anni e si è visto subito quanto fosse forte. Ha la mentalità dei giocatori importanti”.

Caratteristica migliore – “È un attaccante completo: ha un controllo di palla orientato sempre in maniera efficace. Spalle alla porta, sa girarsi. Tira bene da qualsiasi posizione”.

Lukaku – “Fisicamente devastante. Ha un bel sinistro. È intelligente: negli ultimi metri prende sempre la decisione giusta. Con Lautaro compone una bella coppia”.

Portiere più forte della Serie A – “Handanovic. Mi piace per la sua calma ed è migliorato tantissimo coi piedi”.

E al mondo – “Oblak dell’Atletico Madrid. Poi Ter Stegen del Barcellona. E Handanovic, ancora”.

