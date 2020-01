MVP Passioneinter – Lukaku superstar: doppietta e vetta della classifica. Sorride anche Dimarco

Continua su Passioneinter.com la classifica che a fine stagione premierà il miglior calciatore dell’Inter secondo i voti dei nostri utenti. Ecco come funziona:

al termine di ogni gara ufficiale pubblicheremo sul nostro canale Telegram ufficiale (CLICCA QUI) e sul nostro sito un sondaggio per votare il migliore in campo della partita; al più votato saranno assegnati 5 punti, al secondo classificato 3 ed al terzo classificato 1 punto; i punti andranno a costituire la classifica dalla quale al termine della stagione eleggeremo il vincitore del premio MVP of the year – Passioneinter.com .



Per la sfida di Coppa Italia tra Inter e Cagliari, unendo i voti su Telegram e sul nostro sito, il vincitore del premio MVP del match è stato Romelu Lukaku. Ancora una volta protagonista l’attaccante belga dei nerazzurri, autore di una doppietta contro i rossoblù che ha trascinato la Beneamata ai quarti di finale della competizione e che gli ha permesso di salire in testa alla classifica dei migliori in campo di Passioneinter.com. 5 punti per il nove interista, 3 invece per Borja Valero, anche lui in mostra a San Siro e protagonista del momentaneo 2-0 nerazzurro. 1 punto anche per Federico Dimarco, il primo della sua avventura interista che gli regala l’ingresso in classifica.

Di seguito la classifica generale del MVP of the year – Passioneinter.com che aggiorneremo dopo ogni gara.

1. Romelu Lukaku – 42 punti

2. Lautaro Martinez – 40 punti

3. Nicolò Barella – 36 punti

4. Stefano Sensi – 24 punti

5. Samir Handanovic – 19 punti

6. Diego Godìn – 15 punti

7. Marcelo Brozovic – 11 punti

8. Stefan de Vrij – 11 punti

9. Borja Valero – 8 punti

10. Antonio Candreva – 7 punti

11. Alessandro Bastoni – 6 punti

12. Valentino Lazaro – 4 punti

13. Sebastiano Esposito – 3 punti

14. Andrea Ranocchia – 3 punti

15. Matteo Politano – 1 punto

16. Milan Skriniar – 1 punto

17. Roberto Gagliardini – 1 punto

18. Federico Dimarco – 1 punto

