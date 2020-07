Nainggolan, le parole di Zenga: “È fondamentale, difficile rinunicarci”

Il nome di Radja Nainggolan è tornato in auge nelle ultime settimane in ottica Inter: il prestito al Cagliari, infatti, scadrà al termine di questa stagione, ed il giocatore potrebbe restare a disposizione di Antonio Conte. Al momento, però, il belga resta a disposizione della formazione sarda, del quale è una pedina indispensabile negli ingranaggi di una squadra che punta a fare bella figura in un campionato nel quale ad un certo punto si è trovato a sognare anche l’Europa dei grandi.

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della formazione sarda Walter Zenga, grande ex della formazione nerazzurra, ha commentato a riguardo: “A lui rinuncio difficilmente, dato che lo ritengo un giocatore fondamentale per questa squadra”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<