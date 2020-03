Napoli-Inter, designato l’arbitro della semifinale: sorridono i precedenti stagionali

E’ stata appena comunicata dall’AIA la squadra arbitrale che giovedì sera sarà responsabile del ritorno della semifinale di Coppa Italia del San Paolo tra Napoli e Inter. A dirigere l’incontro sarà l’esperto Daniele Doveri della Sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Cecconi. Quarto uomo Mariani, mentre Var affidato ad Irrati ed al vice Giallatini. Non mancano i precedenti del direttore di gara con entrambe le formazioni.

Il Napoli, ad esempio, è la squadra che più volte ha incrociato nel corso della sua carriera: ben 26 volte in tutte le competizioni, con 15 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte per i partenopei. 18, invece, le partite dirette nei confronti dell’Inter, in cui il club nerazzurro è riuscito a raccogliere 7 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte. Solamente 3 vittorie sono state conquistate in questa stagione contro Milan (0-2) e Napoli (1-3) in campionato, e con la Fiorentina in Coppa Italia. Contro gli azzurri c’è un altro precedente che risale alla sconfitta per 4-1 del San Paolo.



