Napoli-Inter, Candreva (Inter TV): “Primato? E’ quello che vogliamo. Affrontiamo avversario con qualità”

Torna in campo l’Inter di Antonio Conte con tante motivazioni e voglia di andare a conquistare i tre punti anche su un terreno di gioco complicato come quello del San Paolo, per rimanere in striscia della Juventus e difendere il primo posto a pari punti proprio con i bianconeri. Ma non solo: perché anche la vittoria della Lazio di ieri, in rimonta sul Brescia, rappresenta una minaccia rispetto alla quale i nerazzurri dovranno fare attenzione.

Nel pre-partita della sfida contro il Napoli, ecco che ai microfoni di Inter TV è intervenuto Antonio Candreva. Le sue parole: “Partita difficile come tutto il nostro campionato. Affrontiamo un avversario con qualità e pregi. Sarà difficile, ma siamo venuti qua per giocare la nostra partita. Raggiungere la vetta della classifica? E’ quello che vogliamo, ci prepariamo ogni giorno per fare sempre meglio, si parte da questa sera. Cambio di allenatore del Napoli? Questo non lo so, all’inizio ci può essere la svolta. Poi bisogna trovarsi per continuare il percorso di lavoro, incontriamo squadra di qualità e vogliamo far bene”.

