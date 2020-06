Napoli-Inter, Denis: “Sarà una partita strana, ma il Napoli può vincere”. Su Icardi…

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss prima del match di Coppa Italia tra Napoli e Inter, l’ex attaccante azzurro German Denis ha detto la sua sulla partita:“Il Napoli ha le carte in regola per arrivare in finale, battendo l’Inter. Non sarà semplice per i nerazzurri. Mi aspetto una partita strana. Sono entrambe forti in attacco ma dopo questi mesi di stop potrebbe esserci la paura di non volersi sbilanciare. Icardi? Mi piace tantissimo, starebbe benissimo a Napoli. E’ il tipico attaccante che davanti alla porta non sbaglia. Il Napoli con lui sarebbe al top.”

