Napoli-Inter, fascia speciale contro il razzismo per i nerazzurri: “Ribadiamo il nostro NO ad ogni tipo di discriminazione”

Mancano ormai pochi minuti all’attesissimo ritorno in campo dell’Inter dopo il lockdown, che sfiderà il Napoli nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Dopo il caso relativo alla morte di George Floyd a Minneapolis che ha riportato in auge il tema relativo al razzismo, l’Inter ha deciso di scendere in campo nel prepartita con una fascia speciale contro il razzismo, con il solito slogan #BUU.

Ecco il tweet del club nerazzurro: “Rispetto, unione, l’essere famiglia: anche oggi l’Inter ribadisce la sua posizione dicendo NO ad ogni tipo di discriminazione.Nel pre partita di #NapoliInter i nerazzurri scenderanno in campo indossando una fascia speciale. #BrothersUniversallyUnited #BUU”