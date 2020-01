Gattuso: “Gap con l’Inter? 18 punti sono troppi. Conte ha cambiato i nerazzurri. E sulla gara di domani…”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Inter, valido per la 18esima giornata di Serie A, in programma alle ore 20,45 di lunedì 6 gennaio. Ecco le sue parole:

IL NAPOLI DI GATTUSO – “Non dobbiamo pensare al ciclo terribile di partite che abbiamo, ma a preparare quella di domani. Dobbiamo fare una grande prestazione, affrontiamo una squadra fortissima, una delle più forti a livello fisico e che abbina qualità di gioco. Serve la gara perfetta. Se facciamo la gara fatta col Sassuolo, saranno guai per noi. Dobbiamo tenere bene il campo e ripartire dagli ultimi 25 minuti di Sassuolo. Dobbiamo migliorare su come tenere il campo, come si deve soffrire, questa squadra ha ampi margini di miglioramento, solo il lavoro sul campo ci porterà a migliorare, ma ci sono partite da giocare e serve l’entusiasmo che sto vedendo e la partecipazione di questi ragazzi. I ragazzi lavorano con grande voglia, stanno facendo grande fatica, ma vedo gli occhi di chi mi sta dando tutto“.

SFIDA CON L’INTER – “Sinceramente no, oggi sono il tecnico del Napoli, sono orgoglioso di esserlo. sento solo l’importanza della partita, non perché si chiama Inter, il passato è passato. Dobbiamo rispettare quest’Inter, ha mentalità e grandi giocatori, noi dobbiamo prepararla bene e giocarla al meglio. Se lavori in un certo modo… noi prepariamo il tenere botta negli allenamenti, ma anche il palleggiare. L’errore ci sta, ma l’importante è avere equilibrio e annusare i pericoli“.

MERTENS – “Mertens non ha toccato palla per tre giorni, aveva fastidi quando toccava palla, abbiamo deciso ieri di fargli fare una risonanza per avere la diagnosi migliore agli adduttori, va dal suo uomo di fiducia a casa per qualche gioco. Tornerà mercoledì sera“.

IL NAPOLI DI DOMANI – “Ci sarà da soffrire, che non vada nel panico, stando lì, tenendo botta senza pensare al peggio. Che faccia una corsa in più, poi quando ha il pallone le qualità la squadra le ha. Dobbiamo dare la sensazione all’avversario che siamo lì e resistiamo“.

CONTE – “Si tocca con mano. L’Inter può stare una giornata lì dietro, ma sa soffrire, ha mentalità, entusiasmo, combatte su ogni pallone e poi ha qualità. L’anno scorso era diversa. Tutto questo è merito di Conte, gioca da collettivo, quello che voglio io, che giochi insieme e sia ordinata“.

KOULIBALY – “Ci abbiamo provato, lui ha dato grande disponibilità ma non mi sembra il caso di rischiarlo per perderlo a lungo. Lui avrebbe voluto giocare, ma è corretto non rischiare“.

RUIZ – “Vediamo come sta oggi, poi vedremo. I vertici bassi in questo momento, lavorando in coppia, sono Fabian e Gaetano. Elmas è una mezzala“.

GAP CON L’INTER – “18 punti sono impensabili per come sono andati gli ultimi campionati, sono troppi. I valori del Napoli sono importanti, nessuno all’inizio poteva pensare a questo, ma ora non dobbiamo guardare la classifica e pensare a partita dopo partita, per migliorare“.

