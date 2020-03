Napoli-Inter, il retroscena di Malfitano: “De Laurentiis ha spinto per il rinvio”

Intervistato dai microfoni di Radio Marte in occasione del programma Marte Sport Live, il giornalista de La Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano, da sempre vicino alle vicende di casa Napoli, ha parlato dell’emergenza Coronavirus e della scelta di De Laurentiis di spingere verso la decisione di rinviare il match di Coppa italia contro l’Inter.

“Siamo in grande emergenza – ha dichiarato Malfitano a Radio Marte – e tale situazione non riguarda solo il calcio. Ci sono delle situazioni che devono essere salvaguardate e, in questo caso, parliamo della salute pubblica. Certi litigi a cui assistiamo devono solo farci vergognare. Il governo rinvii le partite così come ha fatto”. E sulla decisione di rinviare Napoli-Inter: “De Laurentiis si è impuntato a non volere giocare a porte chiuse. Il suo no è arrivato solo oggi ed è stato determinante nella decisione di rinviare la partita. Il patron non ha voluto togliere il pubblico ai napoletani e poi anche per salvaguardare l’incasso. Un po’ tutti stanno facendo così. Nemmeno tanti altri presidenti vogliono giocare le partite a porte chiuse”. Queste le dichiarazioni del giornalista Mimmo Malfitano in merito al rinvio di Napoli-Inter, voluto fortemente dal patron De Laurentiis.



