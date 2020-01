Napoli-Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte: info e orario

L’Inter è pronta a tornare in campo dopo la sosta natalizia in un match tutt’altro che semplice. Gli uomini di Conte se la vedranno con il Napoli di Gennaro Gattuso. Un match importante per capire la stato di forma, e mentale, della squadra e per non perdere punti in classifica a discapito della Juventus.

A presentare la sfida ci penserà proprio il mister Antonio Conte, che alle ore 13.45 di domenica 5 gennaio, presso il Centro Sportivo Suning, terrà la conferenza stampa in vista di Napoli-Inter, gara valida per la 18ª giornata di Serie A TIM 2019/20. Potrete seguire la conferenza stampa su passioneinter.com, oppure in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club: www.inter.it , YouTube , Facebook e Twitter .

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!