Napoli-Inter, Lautaro Martinez (Sky): “Felice ed orgoglioso di essere nell’Inter!”

Ai microfoni di Sky, anche Lautaro Martinez ha commentato la bella ed importante vittoria della sua Inter contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Rispondendo anche ad una domanda in italiano, il Toro ha allontanato anche le voci relative al mercato, confermando di essere felice ed orgoglioso di indossare la casacca nerazzurra. Ecco le sue parole.

Amicizia con Lukaku – “È così, lavoriamo anche fuori dal campo per dare il meglio di noi e siamo contenti perché stiamo facendo bene anche per la squadra. In allenamento stiamo facendo tutto quello che dice il mister per continuare così”.

Scudetto – “Noi pensiamo al lavoro cercando solo di allenarci e migliorare facendo quello che l’allenatore ci chiede, e con con la nostra convinzione”.

Futuro – “Ora sto lavorando molto bene e sono molto felice ed orgoglioso di essere dell’Inter“.

