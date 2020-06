Napoli-Inter, Marotta (Rai): “Vogliamo tornare a vincere un trofeo. La condizione fisica è un’incognita”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Inter, l’amministratore delegato per la parte sportiva del club nerazzurro Beppe Marotta si è presentato ai microfoni della Rai per presentare la gara. Ecco le sue dichiarazioni.

Ultimo trofeo nel 2011 – “La voglia di vincere è nel DNA di questa società, come dimostra l’anno straordinario del Triplete. Anche oggi vorremo essere Inter“.

Conte – “Tutto il calcio si è impegnato, sia quelli che erano fuori, come Gravina e Dal Pino, che ai tecnici e ai giocatori per la grande professionalità. Oggi è difficile capire come incideranno i carichi di lavoro, però sicuramente vogliamo fare bene”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!