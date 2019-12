Verso Napoli-Inter, Gattuso fa la conta dei suoi: Mertens recuperabile, Koulibaly ancora in terapia

E’ ben vero che a spazzare via le feste – secondo il detto – sia l’Epifania: ma tra il 5 e, appunto, il 6 gennaio la Serie A torna in campo, e dunque almeno per i calciatori le feste sono già finite: tra questi, anche per quelli del Napoli, che nella giornata di ieri sono tornati ad allenarsi a Castelvolturno agli ordini di Gennaro Gattuso per preparare la prossima sfida contro l’Inter. Con il tecnico calabrese che – come spiega una nota apparsa sul sito ufficiale del club – deve fare la conta dei feriti per capire quanti ne possa recuperare per la ripresa del campionato.

Ebbene: Sebastiano Luperto e Dries Mertens – fa sapere il Napoli – hanno svolto la prima parte della seduta insieme al resto del gruppo, per poi passare ad un lavoro personalizzato: Gattuso, per quanto riguarda l’attaccante belga, spera di recuperarlo proprio per l’Inter. Discorso diverso per Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic: i due – con attenzione particolare al primo, titolare fisso e attualmente infortunato al bicipite femorale – hanno svolto separatamente delle terapie personalizzate.

