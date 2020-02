Nedved: “Puntare alla Champions? Non solo: vogliamo vincere tutte le competizioni”

Juventus concentrata sulla Champions League ma senza perdere di vista la lotta per lo scudetto in Serie A. Protagonista a Lione, il club bianconero cercherà di alzare al cielo tutti i trofei che la vedono protagonista, così come analizzato da Pavel Nedved. Ai microfoni di Sky Sport, il dirigente della Vecchia Signora ha parlato degli obiettivi della squadra di Sarri, rivelando di puntare apertamente alla coppa dalle grandi orecchie.

“La nostra Juventus vuole essere europea ed è quello che stiamo cercando. La Champions per noi è una bellissima competizione che vogliamo vincere: ci proveremo, perché noi vogliamo vincere ogni competizione a cui partecipiamo”. Dopo le recenti sconfitte, la Juventus vuole tornare protagonista per alzare al cielo la Champions League: parola di Pavel Nedved che punta tutto sulla dimensione europea dei bianconeri.

