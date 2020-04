Diego Costa, che attacco a Conte: “Troppo spostesso, al Real Madrid non sarebbe durato”

Non è finita bene l’esperienza di entrambi al Chelsea: quattro anni per Diego Costa, solo due invece per Antonio Conte. Entrambi vengono ricordati anche per gli screzi avuti fuori dal campo durante l’ultima stagione, quando l’attaccante spagnolo fu messo fuori rosa dall’attuale tecnico dell’Inter.

Diego Costa – ai microfoni di ESPN Brasil – non ha risparmiato l’ennesimo attacco al suo ex allenatore: “Abbiamo avuto problemi fuori dal campo, ma penso che sia davvero un ottimo manager. Non ho risentimenti nei confronti di Conte. Per essere un top manager però, ha bisogno di cambiare il lato umano della sua gestione. È molto sospettoso. Ad esempio, diciamo, al Real Madrid non sarebbe mai durato una stagione.”



