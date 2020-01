Non solo Ibrahimovic: 10 big che hanno giocato in 4 decenni differenti. C’è anche un ex interista

Il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic ha circondato nuovamente i rossoneri e l’intera Serie A di un rinnovato entusiasmo. L’ex attaccante dell’Inter – 38 anni compiuti lo scorso ottobre – con la nuova avventura rossonera inaugura il suo quarto decennio da calciatore. La prima esperienza al Malmo, iniziata nel 1999, ha permesso infatti allo svedese di scendere in campo sia nel decennio inaugurato nel 1990 sia nel successivo, inaugurato con la maglia della sua città. Il 2010 lo ha visto protagonista invece al Barcellona, eliminato dalla Champions League proprio dall’Inter, sua ex squadra. Quarto decennio inaugurato quest’oggi con il Milan, per un record che tocca da vicino anche altri calciatori.

Insieme allo svedese sono infatti tanti i giocatori in campo nel corso di quattro decenni. Nella nostra lista dei dieci c’è spazio anche per altre vecchie conoscenze della Serie A. Spunta infatti Artur Boruc, ex Fiorentina, oggi in Premier League ed esordiente con il Legia Warsaw nel ’99. Con lui anche Gianluigi Buffon, eterno numero uno del massimo campionato italiano, insieme allo spagnolo Aritz Aduriz, protagonista con la maglia dell’Athletic Bilbao. In lista l’ex nerazzurro Emre Belozoglu, all’Inter dal 2001 al 2005 ed esordiente invece con il Galatasaray nel ’96.

Non mancano i cannonieri che hanno scritto la storia del calcio europeo, da Claudio Pizarro a Roque Santa Cruz passando per Kazuyoshi Miura, protagonista addirittura in cinque decadi dopo il suo debutto con il Santos nel 1986. Completano la lista l’argentino Maxi Rodriguez, ex Liverpool, il centrocampista Gareth Barry, alla prima esperienza con l’Aston Villa datata 1998, ed il sudcoreano Lee Dong-gook, inarrestabile in patria dal 1998. Dieci protagonisti insieme a Zlatan Ibrahimovic di quattro decenni di calcio: oltre allo svedese anche Emre Belozoglu, vecchia conoscenza della Beneamata ad inizio anni Duemila.

