Novellino tra Vidal ed Eriksen: “Il danese è straordinario, ma in mezzo serve il cileno”

Tanta attualità e diverse sfumature di Inter nelle parole di Walter Novellino. L’ex tecnico, tra le altre di Napoli e Palermo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio tracciando i primi bilanci di mercato che riguardano la prossima finestra invernale.

MERCATO – “Ibrahimovic sposterà tutto, perchè ha grande voglia e carattere e sposterà parecchi equilibri. Alla Juventus serviva Kulusevski per le sue caratteristiche. Vidal sarebbe importantissimo per l’Inter perchè sposterebbe molto”

ERIKSEN – “Il danese mi piace perchè è un giocatore molto bravo. Mi piace di più Vidal però, perchè conosce già Conte. Il centrocampista del Tottenham è straordinario, ma non so se lascerà subito gli Spurs. Ai nerazzurri però in mezzo servirebbe soprattutto Vidal”

NAPOLI – “Non credo che quello dei partenopei fosse un problema relativo ai calciatori. La squadra di Gattuso ha qualità, ma il suo è un problema di testa: deve cambiare atteggiamento, già contro l’Inter. Devono mettersi in testa che qualcosa deve cambiari ma sono convinto che la rosa abbia grandi valori. La cosa più importante è ritrovare serenità: sul mercato invece servirebbe un play basso importante”.

