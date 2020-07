GdS – Inter, per la nuova maglia debutto all’ultima casalinga contro il Napoli

La giornata di ieri è stata molto movimentata per quanto riguarda il mondo Inter. Nella mattinata l’arrivo di Hakimi, che poi ha svolto le visite e in serata ha firmato. Per l’ufficialità ci sarà da attendere. Così come bisognerà aspettare per il debutto della nuova maglia dell’Inter. Presentata ieri in grande stile con un video sulla pagina ufficiale, non è stata accolta nel migliore dei modi dai tifosi. La nuova trama a zig zag delle linee nere e azzurre non ha convinto i sostenitori nerazzurri, legati più alla tradizione, e alle semplici strisce verticali.

Se quindi ci si aspettava potesse fare il suo esordio direttamente oggi contro il Brescia, per il debutto della nuova maglia in una gara ufficiale bisognerà attendere la sfida contro il Napoli. Questo secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Quella contro i partenopei sarà infatti l’ultima sfida casalinga dell’Inter, una sorta di sfilata per la nuova divisa.

