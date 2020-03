Nuovo Stadio – I cittadini contro Inter e Milan: “Tuteliamo il verde”

C’è sicuramente qualcosa di più importante di cui parlare al momento, ed è la salute di tutti gli italiani colpiti dal coronavirus. Sulle pagine di Libero però si guarda avanti ed a tenere banco è ancora una volta la questione Stadio a San Siro.

Come riporta il quotidiano infatti il Coordinamento San Siro ha inviato un documento al Comune in favore della ristrutturazione del Meazza e contro la costruzione di un nuovo impianto. In primo piano – si legge – è stata contestazione la costruzione di grattacieli e centro commerciale a discapito di aree naturali: “Con il nuovo progetto stadio verrebbe cancellata un’area verde di oltre 5 ettari con il taglio di oltre cento alberi ad alto fusto, sostituita semmai da aree verdi superficiali, mentre per la Maura si stima una perdita di oltre 60 ettari di verde. I Comitati chiedono di considerare con attenzione, in sede di approvazione dei progetti, la loro compatibilità rispetto al contenimento del consumo di suolo e delle emissioni atmosferiche e acustiche, così come previsto non solo dalla normativa di settore ma anche dai Piani e dalle politiche ambientali che il Comune ha dichiarato di voler perseguire”.



