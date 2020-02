Nuovo stadio, Inter e Milan presentano il piano alternativo: anche Sala convinto. Resta un ultimo nodo da sciogliere

In attesa di sfidarsi domenica sera sul campo, Inter e Milan continuano il loro lavoro in comune accordo per trovare la quadra sulla questione del nuovo San Siro. Gli ultimi aggiornamenti sono stati dati quest’oggi dal quotidiano Repubblica. Come descritto sulle sue colonne infatti, i due club hanno presentato un piano alternativo alla demolizione del Meazza per mantenere in vita alcuni elementi iconici dell’attuale impianto, ovvero la tribuna arancio, una delle torri e una curva, trasformando il campo in una vera e propria cittadella dello sport.

E anche il sindaco Beppe Sala sembra essersi ormai convinto:” “Il progetto delle squadre sullo stadio ora mi convince. Divento più ottimista, perché credo che le due società si stiano avvicinando alle nostre richieste” . A cominciare dai due nodi che avevano reso ingarbugliata la trattativa. Primo: la possibilità di tenere in piedi almeno una parte del vecchio Meazza, per trasformarlo in una cittadella dello sport aperta a tutti. Per dirla con il sindaco: «Salvare San Siro non tanto come vestigia del passato, ma per farne una realtà viva e non abbatterlo». Secondo: la questione economica che non «poteva penalizzare troppo» le casse pubbliche. Anche lì, adesso, i conti cominciano a tornare. In pratica, si è trovata una soluzione ai due ostacoli che avevano portato Sala a opporsi per mesi: non passare per quello che ha raso al suolo San Siro e non destinare l’area solo a un investimento immobiliare privato”.

Inter e Milan hanno accettato infatti di iniziare a versare il nuovo canone per un diritto di superficie lungo 90 anni da quando entreranno nel nuovo San Siro e non dopo 32 anni. Ora manca solo un ultimo ostacolo da superare, vale a dire il taglio delle quantità di costruzioni extra di uffici, hotel e negozi che i due club vogliono costruire per rientrare nei costi.



