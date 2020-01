Nuovo Stadio – Sala: “San Siro? Sta andando meglio. Soddisfatto dell’ultimo incontro con Inter e Milan”

Importantissime novità sul tema del nuovo stadio che Inter e Milan vogliono costruire a San Siro. Nell’intervento radiofonico di questa mattina nel consueto appuntamento con ‘Deejay chiama Italia’, il sindaco Giuseppe Sala ha raccontato di un ultimo incontro positivo avuto con i due club, che hanno mostrato al comune soluzioni molto soddisfacenti. Sembra a questo punto superato l’ostacolo dell’abbattimento del Meazza, che quindi verrebbe solamente riqualificato contribuendo a fare della zona San Siro una vera e propria cittadella sportiva.

Le parole del primo cittadino: “San Siro? Sta andando un po’ meglio. Le squadre hanno capito che il tema di salvare San Siro non è un vezzo. Tenere quello spazio e dedicarlo ad una serie di sport gratuiti che oggi non trovano spazio in città, può non essere male. Ora la cosa che mi piace è che sono venuti da me e mi hanno mostrato delle soluzioni per cui l’area potrebbe essere molto verde e molto dedicata allo sport. Ora, se diventa la cittadella dello sport e accontenta un po’ più loro e la città, si può fare. Io non voglio creare problemi. Deadline? Non c’è formale, ma credo che ormai entro poche settimane. Se una cosa va decisa, si decide”.

