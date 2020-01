Ore decisive per il futuro di Gabigol: lunedì sarà un nuovo giocatore del Flamengo

Lunedì Gabigol sarà un nuovo giocatore del Flamengo. A rivelarlo è il giornalista di SportMediaset Marco Barzaghi che, sul proprio profilo Twitter, ha raccontato le ultimissime in merito alla trattativa che riporterà il centravanti in Brasile. Accordo fissato a 20 milioni in arrivo nelle casse dell’Inter insieme al 20% sulla futura rivendita del calciatore.

Quasi 10 milioni di plusvalenza per il giocatore, secondo quanto riportato dal giornalista online. Un affare ormai pronto alla conclusione, con l’Inter che attende di incassare dalla cessione dell’attaccante brasiliano, protagonista nel 2019 con la maglia del Flamengo e pronto al rientro in patria. Ultimo assalto da parte del club rubronegro per Gabriel Barbosa, ex promessa dell’Inter ed ormai prossimo alla cessione a titolo definitivo.

