Ore decisive per il futuro di Vidal: l’agente nelle prossime ore incontrerà i vertici del Barcellona

Potrebbe decidersi direttamente oggi il futuro di Arturo Vidal nel suo rapporto con il Barcellona. Secondo Mundo Deportivo, l’agente del centrocampista cileno Fernando Felicevich nelle prossime ore incontrerà il club per analizzare il futuro dell’ex bianconero. Incontro fissato con la dirigenza blaugrana per il procuratore del giocatore che ieri era al Camp Nou per il Clasico e che oggi discuterà con il club in merito al futuro del giocatore.

Nonostante il forte interesse dell’Inter, il portale spagnolo annuncia che il Barcellona non lascerà partire il giocatore nel caso in cui non dovesse arrivare un’offerta interessante per la società catalana. Vidal resta un uomo importante per il club, a prescindere dalla titolarità, e resta necessario nelle logiche del tecnico per lanciarsi a caccia degli obiettivi stagionali. I nerazzurri lo pressano ed il giocatore sarebbe già pronto all’addio, ma il Barcellona chiede un’offerta congrua per il trasferimento: nelle prossime ore è attesa la decisione definitiva sul futuro del cileno.

