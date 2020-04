Orlandoni: “Julio Cesar aveva doti impressionanti. Il passaggio all’Inter avvenuto in un modo curioso”

In una diretta sul proprio profilo Instagram, l’ex portiere dell’Inter Paolo Orlandoni ha ricordato il momento in cui ha scelto la società meneghina: “La cosa più assurda è che quando ho firmato avevo già raggiunto un accordo con l’Arezzo, ero in macchina per raggiungere la squadra e allora è arrivata la chiamata nerazzurra. Sono comunque arrivato a destinazione comunicando direttamente la mia scelta alla società”.

Spazio ad un commento su Julio Cesar: “Con lui si lavorava in un’armonia incredibile, era un portiere impressionanti con grandissime doti atletiche ed istintive. Su certi aspetti era meno bravo di Toldo, ma non ho mai visto nessuno accendersi come lui nel momento della partita, faceva un passo avanti rispetto agli allenamenti. Aveva una grande forza mentale, all’inizio ha anche vissuto un dualismo incredibile con Francesco, un’altro con una forza incredibile”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!