Paganin: “Conte, devi creare un ‘modello Inter’! Si poteva vincere già quest’anno. Il mio voto alla stagione di Lautaro”

Dice Antonio Conte di guardare alla Juventus. Ma più che guardare alla Juventus, servirebbe forse guardare in casa Inter: o questo, almeno, suggerisce Antonio Paganin, ex calciatore, che nel pomeriggio è intervenuto a Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio, per fare il punto sulla situazione calcistica e anche sui temi relativi al club nerazzurro. Il quale, proprio in questo periodo, sta tracciando i primi bilanci del progetto-Conte, cominciando anche a pensare al materiale in mano al tecnico per il prossimo anno: “Ha del materiale importante – sostiene Paganin – Tra le big credo sia appena dietro alla Juventus. Quest’anno c’era una grandissima occasione che è stata buttata al vento. Si potevano anticipare i tempi, visto il ritmo della Juventus. Più che un modello Juve, va creato un modello Inter. Ovvio che l’ambiente soffra le sue esternazioni, per questo servirebbe un po’ di equilibrio”.

Una delle grandi incognite di qui alla prossima stagione, è il futuro di Lautaro Martinez: e l’Inter si interroga se il Toro argentino sarà ancora un calciatore nerazzurro la prossima stagione. Sulla sua annata, Paganin si esprime in questi termini: “Voto alla stagione? 7, che è la media dell’8 della prima parte e il 6 nella seconda – dichiara – Nella prima ha trascinato la squadra, nella seconda le voci di Barcellona lo hanno disturbato. Ma le qualità del ragazzo non si discutono”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<